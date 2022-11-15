Мужчина украл кошелек у пассажира столичного метро

В столичном метро мужчина похитил забытый в вагоне кошелек. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь во вторник, 15 ноября.
По ее словам, преступление произошло в вагоне московского метро на станции «Серпуховская». У 41-летнего пассажира из кармана на сиденье выпал кошелек с деньгами, но мужчина этого не заметил и вышел на станции. Попутчик пострадавшего это заметил, схватил чужое имущество и скрылся. Когда потерпевший заметил пропажу, то обратился в полицию. Ущерб составил 20 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого на улице Дыбенко. Им оказался 43-летний житель Подмосковья. На момент поимки краденые деньги он потратил.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурант находится под подпиской о невыезде.
Еще одно похожее преступление произошло на Киевском вокзале. Мужчина украл чужой телефон и попался, когда вернулся на место преступления.