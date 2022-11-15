Эксперт прокомментировал планы Польши выкупить долю «Газпрома» в газопроводе Ямал — Европа

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Решение Польши выкупить долю «Газпрома» в газопроводе Ямал — Европа — это очередной контрконструктивный шаг, обусловленный политикой. Такое заявление сделал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Эксперт отметил, что Польша хочет выкупить свой участок трубы газопровода Ямал — Европа протяженность чуть менее 700 километров. Владельцем этого участка является компания EuRoPol GAZ, 48 процентов которой принадлежат «Газпрому», передает «360».

Фролов отметил, что позиция польской стороны выглядит предельно контрпродуктивно. По его словам, странам Европы стоило бы начать переговоры по снижению санкционного давления. В настоящее время Польша делает все, чтобы поставки по этому газопроводу не возобновились. Подобные заявления и действия только наращивают градус конфронтации, добавил он.

Польское руководство ввело временное принудительное управление активами российской компании «Газпром» на территории Польши. Об этом в понедельник, 14 ноября, заявили в пресс-службе министерства развития и технологий страны.