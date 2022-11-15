Новый экопромышленный парк появится на Ставрополье

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В Ставропольском крае приступили к проектированию экопромышленного парка. Об этом сообщили в РЭО.

Площадка позволит создать около 1200 новых рабочих мест. Объем государственного финансирования в парк составит примерно миллиард рублей.

Сообщается, что частные инвесторы приглашаются к участию в проекте в качестве резидентов. Планируется, что парк позволит перерабатывать как минимум 190 тысяч тонн вторсырья в год.

Экопромышленный парк займет участок площадью 15 гектаров. Там будут осуществлять переработку стекла и органических отходов.

Проект по созданию в Ставропольском крае экопромышленного парка реализуется РЭО при содействии МинЖКХ, Минпромторга и Минэкономразвития Ставропольского края, передает «360».

До этого представители РЭО сообщили, что экопромышленный парк за миллиард рублей построят в Дальневосточном федеральном округе в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».