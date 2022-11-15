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Сальдо сообщил о прекращении выработки энергии на Каховской ГЭС

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Сальдо сообщил о прекращении выработки энергии на Каховской ГЭС

Каховская ГЭС в Херсонской области не вырабатывает электроэнергию, так как в этом нет необходимости. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо во вторник, 15 ноября.

— На сегодняшний день турбины не выдают электроэнергию, и необходимости в этом нет, — сказал Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

Он пояснил, что электроэнергия, поступающая от Каховской ГЭС, служит как балансировка в общей энергосистеме и не играет важной роли в энергообеспечении. Более важен, подчеркнул Сальдо, гидроузел электростанции.

Он состоит из плотины и системы каналов, которые обеспечивают водой, в том числе, и Крым. В случае подрыва плотины ГЭС большая территория окажется под водой, однако повредить конструкцию «очень сложно», отметил он. Сальдо заключил, что потенциальный ремонт Каховской ГЭС займет около года.

Политолог Андрей Кортунов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что риск затопления населенных пунктов при возможном подрыве ВСУ Каховской ГЭС сохраняется, однако имеющиеся военные ресурсы войск России вряд ли позволят этому случиться.

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