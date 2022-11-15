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Социолог перечислила эффективные методы борьбы с курением

Ирина Игнатенко
Общество
Социолог перечислила эффективные методы борьбы с курением
Фото: Pixabay

Сопредседатель Российской антитабачной коалиции, социолог, демограф Дарья Халтурина рассказала о необходимых методах борьбы с курением в стране.

Эксперт отметила, что по статистике россияне стали меньше потреблять табак. В настоящее время наблюдается тренда на снижение интереса к курению. Кроме того, пандемия коронавируса заставила многих пересмотреть свои привычки и отказаться от курения, так как курение при ковиде повышает риск летального исхода.

Эксперт отметила, что самой эффективной мерой в борьбе с курением остается повышение акцизов на табак. Также стоит задуматься о введении стандартов упаковки неприглядного вида. Кроме того, необходимо усилить информационную кампанию о вреде табака, передает Общественная служба новостей.

Россияне стали меньше курить сигареты, доля потребления табака среди взрослого населения снизилась с 39,5 процента в 2009 году до 20 процентов в 2021-м, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. О том, почему жители страны начали терять интерес к этой пагубной привычке, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов.

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