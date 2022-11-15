В Афганистане возобновят проведение публичных казней и порок

Афганским судьям велели руководствоваться законами шариата при вынесении приговоров. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил верховный лидер «Талибана»* и эмир Исламского Эмирата Афганистан Хайбатулла Ахундзада.
— Внимательно изучите досье воров, похитителей и подстрекателей к мятежу. Случаи, которые подпадают под правила худуда и кисаса, вы обязаны осудить по всем правилам шариата, — заявил он.
Таким образом, в стране возобновят публичные порки, казни, отсечение голов и конечностей, а также забивание камнями. Распоряжение Ахундзада отдал на встрече с судьями страны, передает The Guardian.
Политолог Дмитрий Журавлев заявил «Вечерней Москве», что сотрудничество с талибами* принесет России много экономических преимуществ. Например, благодаря афганским полезным ископаемым.
Эксперт отметил, что данное сотрудничество помогает поддерживать мир и безопасность бывших республик Советского Союза.
* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.