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Афганским судьям велели руководствоваться законами шариата при вынесении приговоров. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил верховный лидер «Талибана»* и эмир Исламского Эмирата Афганистан Хайбатулла Ахундзада.

— Внимательно изучите досье воров, похитителей и подстрекателей к мятежу. Случаи, которые подпадают под правила худуда и кисаса, вы обязаны осудить по всем правилам шариата, — заявил он.

Таким образом, в стране возобновят публичные порки, казни, отсечение голов и конечностей, а также забивание камнями. Распоряжение Ахундзада отдал на встрече с судьями страны, передает The Guardian.

Политолог Дмитрий Журавлев заявил «Вечерней Москве», что сотрудничество с талибами* принесет России много экономических преимуществ. Например, благодаря афганским полезным ископаемым.

Эксперт отметил, что данное сотрудничество помогает поддерживать мир и безопасность бывших республик Советского Союза.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.