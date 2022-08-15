«Конструкция домино»: зачем России политическое и экономическое сотрудничество с талибами

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Сотрудничество с талибами* принесет России много экономических преимуществ. Например, благодаря афганским полезным ископаемым. Об этом «Вечерней Москве» рассказал политолог Дмитрий Журавлев.

— Я считаю, что экономически данное сотрудничество правильное. У талибов* огромная страна, которую можно назвать «небольшой азиатской Россией». На ее территории находятся гигантские залежи различных природных ископаемых, но население очень бедное. Осуществляя это сотрудничество, с одной стороны, Россия зарабатывает. Например, на афганском литии, драгоценных камнях и газе, — считает эксперт.

Политолог отметил, что данное сотрудничество помогает поддерживать мир и безопасность бывших республик Советского Союза.

— С другой стороны, мы повышаем уровень жизни и стабильность Афганистана. Эта страна расположена на границах с некоторыми республиками бывшего СССР. Вопрос о стабильности Афганистана тесно связан с безопасностью Таджикистана и Узбекистана, а значит, и нашей безопасностью. Это конструкция домино. Если одна костяшка упадет, то начнут падать остальные. Речь идет не просто о создании каких-то проблем, а о гибели людей, чего не стоит допускать, — рассказал Журавлев.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что на данный момент сотрудничество с талибами* имеет более разумные причины. Они являются руководством Афганистана, которое хочет развития своей страны.

— Однако тут есть один очень важный момент для обсуждения. Сотрудничество с талибами* — это взаимодействие с правительством Афганистана или с террористической организацией? Я считаю, что на данный момент талибы повзрослели. Когда они первый раз взяли Кабул, это были 13–15-летние подростки. Сегодня это взрослые люди со своими взглядами и позицией. Значит, с ними можно договариваться. Талибы* хотят не создания мусульманской империи на территории Азии или Евразии, а развития своей страны. А на этой базе с ними можно договариваться. Политически и экономически сотрудничество с ними разумно. Хотя есть свои подводные камни. Талибы* в свое время были большой проблемой. Важно понять, что сегодня это руководство страны, а не та проблема, которая была 20 лет назад, — подытожил специалист.

Талибы* в настоящее время являются реальностью в Афганистане, поэтому России необходимо работать с ними там, где это отвечает национальным интересам. Об этом в понедельник, 15 августа, заявил российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов. Он рассказал, что 15 августа в Москве начнутся переговоры между делегацией от афганского Минпромторга и российскими коллегами.

Более того, афганская сторона заинтересована в том, чтобы договориться о поставках нефти из России по бартеру, если Москва заинтересуется товарами из Афганистана. Об этом в понедельник, 15 августа, заявил глава афганского Минпромторга Нуриддин Азизи.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.