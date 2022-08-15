Посол России в Кабуле рассказал о принципах работы с талибами*

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Талибы* в настоящее время являются реальностью в Афганистане, поэтому России необходимо работать с ними там, где это отвечает национальным интересам. Об этом в понедельник, 15 августа, заявил российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.

— Мы должны работать с ними там, где это отвечает нашим интересам и где это требуется для решения стоящих перед Россией задач, — отметил дипломат.

Он рассказал, что 15 августа в Москве начнутся переговоры между делегацией от афганского Минпромторга и российскими коллегами, передает РИА Новости.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике. 7 сентября «Талибан» сформировал временное правительство.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.