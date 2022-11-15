Аферисты украли 140 тысяч рублей у подмосковной пенсионерки

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Группа злоумышленников украла у подмосковной пенсионерки 140 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 15 ноября.

По ее словам, 86-летней жительнице Химок позвонила неизвестная и представилась дочерью пенсионерки. Она сообщила, что стала виновницей серьезного ДТП, в котором пострадал человек. После этого аферистка передала трубку мужчине, который назвал себя следователем. Он сообщил, что привлечет «родственницу» пожилой жительницы Подмосковья, если та не передаст его помощнику крупную сумму денег. Пенсионерка согласилась.

Позже к женщине в квартиру пришел неизвестный мужчина, которому пенсионерка передала 140 тысяч рублей. Вскоре пожилая женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В результате оперативно-разыскных действий подозреваемого задержали. Им оказался 25-летний местный житель. Фигуранта отправили под домашний арест.

Полиция продолжает розыск соучастников преступления, а также проверяет задержанного на причастность к аналогичным аферам.

Еще одну группу мошенников задержали в Подмосковье. Мужчины предложили потерпевшему оказать юридическую помощь, получили за нее один миллион 200 тысяч рублей, после чего не выполнили своих обязательств.