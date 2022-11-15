Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Патрушев заявил об активизации украинских диверсантов в России

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Патрушев заявил об активизации украинских диверсантов в России
Фото: skfo.gov.ru

В Центральной России активизировалась деятельность украинских разведывательно-диверсионных групп. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев во вторник, 15 ноября.

— В последнее время обстановка в округе, особенно в приграничных регионах, характеризуется активизацией деятельности украинских разведывательно-диверсионных групп, систематическими обстрелами населенных пунктов с использованием реактивных систем залпового огня, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, поставляемых на Украину США и другими странами НАТО, — отметил он.

Также увеличились попытки проникновения на российскую территорию представителей радикальных и экстремистских структур, которые хотят совершить теракт, добавил он.

В этом году, по словам Патрушева, на 80 процентов выросло количество преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов, передает РИА Новости.

До этого пленный офицер ВСУ рассказал, что правительство Украины планировало забросить на территорию России диверсантов для ударов по инфраструктуре. Он отметил, что украинские диверсанты должны были организовать теракты в Курской, Брянской и Белгородской областях.

Украина Николай Патрушев Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Никита Миронов
Никита Миронов

Страна должна знать своих героев

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Все мнения
О проекте