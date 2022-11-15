Патрушев заявил об активизации украинских диверсантов в России

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В Центральной России активизировалась деятельность украинских разведывательно-диверсионных групп. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев во вторник, 15 ноября.

— В последнее время обстановка в округе, особенно в приграничных регионах, характеризуется активизацией деятельности украинских разведывательно-диверсионных групп, систематическими обстрелами населенных пунктов с использованием реактивных систем залпового огня, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, поставляемых на Украину США и другими странами НАТО, — отметил он.

Также увеличились попытки проникновения на российскую территорию представителей радикальных и экстремистских структур, которые хотят совершить теракт, добавил он.

В этом году, по словам Патрушева, на 80 процентов выросло количество преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов, передает РИА Новости.

До этого пленный офицер ВСУ рассказал, что правительство Украины планировало забросить на территорию России диверсантов для ударов по инфраструктуре. Он отметил, что украинские диверсанты должны были организовать теракты в Курской, Брянской и Белгородской областях.