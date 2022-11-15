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Более 13 тысяч случаев неправильной парковки на улицах с велодорожками выявили в Москве в 2022 году

Георгий Соланович
Город
Более 13 тысяч случаев неправильной парковки на улицах с велодорожками выявили в Москве в 2022 году
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Сотрудники Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) за 10 месяцев выявили более 13 тысяч случаев парковки под запрещающими знаками на улицах с велодорожками. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 15 ноября.

— А на спецстоянки оттуда переместили больше 2 тысяч машин, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В департаменте призвали водителей не парковать машины на велодорожках, так как они мешают велосипедистам и могут стать причиной ДТП. Ведомство также обратилось к москвичам с просьбой внимательнее выбирать места для стоянки в темное время суток.

До этого сообщалось, что с начала 2022 года по решению инспекторов МАДИ в ночное время на спецстоянки были перемещены 8532 машины.

Уточняется, что около 80 процентов нарушений приходится на период с двух до четырех часов ночи. Для обеспечения безопасности на улицах Москвы инспекторы работают круглосуточно. Ведомство обратилось к москвичам с просьбой внимательнее выбирать места для парковки в темное время суток.

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