Средняя индексация тарифов по ЖКХ и транспорту в Москве значительно ниже прогнозируемой инфляции

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Столичные власти приняли пакет документов об индексации стоимости коммунальных услуг с 1 декабря, а также об изменении тарифов на московский транспорт с 2 января 2023 года. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента экономической политики и развития Москвы.

Уточняется, что общий рост стоимости коммунальных услуг в городе составит установленные на федеральном уровне 9 процентов, что почти на 5 процентов ниже уровня прогнозируемой инфляции.

Она, согласно прогнозу Минэкономразвития, составит 13,9 процента. При этом рост тарифов на транспорт будет составлять в среднем 8 процентов.

Тарифы на услуги ЖКХ планируется индексировать с 1 декабря, а на жилищные — с 1 января. Помимо этого, тарифы на коммунальные услуги, согласно постановлению властей, не будут повышать до 1 июля 2024 года.

Размер взноса на капремонт установят в размере минимум 24,09 рубля за квадратный метр, передает агентство городских новостей «Москва».

9 ноября мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон «О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Согласно документу, планируемый объем доходов бюджета фонда ОМС на 2023 год составит 401,48 миллиарда рублей, на 2024 год — 428,6 миллиарда рублей, на 2025 год — 450,85 миллиарда рублей.