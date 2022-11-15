Гендиректора компании в Подмосковье арестовали за организацию свалки около жилых домов

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, городской округ Клин, деревня Коноплино Карта всех событий

Генерального директора фирмы, которая занимается сбором, хранением и утилизацией отходов, привлекли к ответственности за организацию опасной свалки недалеко от жилых домов. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 15 ноября.

По ее словам, коммерческая организация по сбору мусора с ноября 2021 года по май 2022 года складировала опасные отходы производства и потребления, которые содержали в себе вредные химические вещества, на земельном участке в деревне Коноплино Клинского городского округа. Экспертиза показала, что за это время неправильно организованная свалка нанесла ущерб окружающей среде на сумму более 12 миллионов рублей.

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По данному факту в отношении генерального директора фирмы было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов». Мужчину вызвали на допрос в качестве подозреваемого, а также избрали меру пресечения.

Также были опрошены другие сотрудники организации, изучена документация, а также наложен арест на земельный участок.

Похожая история произошла в подмосковном Воскресенске. Мужчина предстал перед судом за то, что организовал мусорный полигон на чужом участке.