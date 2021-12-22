Перед судом предстанет мужчина, устроивший мусорный полигон на чужом участке в Подмосковье

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Россия, Московская область, Воскресенск Карта всех событий

Следственный комитет завершил расследование в отношении жителя Воскресенска, который организовал незаконную мусорную свалку на чужом земельном участке. Об этом в среду, 22 декабря, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По ее словам, обвиняемый предлагал в интернете услуги по вывозу строительного и бытового мусора. Для своей деятельности он даже раздобыл спецтехнику. Минувшим летом мужчина вывозил мусор на земельный участок площадью 5 гектаров, расположенный в Воскресенском городском округе. При этом незаконная свалка располагалась на земле, не принадлежащей злоумышленнику, а разрешения на размещение там мусорных отходов у него не было.

В итоге мужчина нанес вред экологии региона, ущерб от его действий превысил 4,6 миллиона рублей.

Спустя некоторое время воскресенца задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов».

— Собранные следователем доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу, — заключила Врадий.

На прошлой неделе депутат Государственной думы Евгений Нифантьев поддержал идею председателя Совфеда Валентины Матвиенко о введении штрафов за экологические нарушения, которые были бы соразмерны с нанесенным ущербом.