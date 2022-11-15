Астролог рассказала, какие перемены ждут зимой представителей всех знаков зодиака

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Астролог Виктория Андреева рассказала, желания каких знаков зодиака начнут исполняться зимой, а кого будут ждать моменты личностной трансформации.

Овен

Овны встрется со старыми друзьями и родными из других городов. Для общения с ними необходимо будет выделить время, так как предпраздничные дни будут насыщенными в плане работы. А в начале 2023 года им можно надеяться на улучшение условий труда.

Телец

Представителям этого знака зодиака нужно осторожно вкладывать средства в какие-то проекты и при этом требовать гарантий. Лучше не связываться с малознакомыми людьми, так как это грозит потерей большой суммы денег. В любом случае необходимо уже сейчас подумать о финансовой подушке.

Близнецы

В зимний период Близнецы смогут поменять сферу деятельности и свои увлечения, что поможет разглядеть платформу для личностного роста.

Рак

Раков ожидают романтика и новые знакомства. Не стоит этого бояться, даже если недавно произошло тяжелое расставание. Зимой они могут встретить свою судьбу и узаконить отношения.

Лев

В личной жизни Львов может произойти разлад. Чтобы не столкнуться с неприятностями, лучше проработать имеющиеся проблемы с партнером до начала зимы.

Дева

Многих Дев ожидает смена адреса проживания и даже города. Если это неизбежно, то лучше «выключить» функцию внутреннего сопротивления и попытаться приспособиться.

Весы

Весы могут неожиданно встретить человека, которого давно не видели. При этом им не стоит забывать о своем здоровье, а также не игнорировать недомогания.

Скорпион

Представители знака будут встречать Новый год со своей семьей или второй половинкой, но чувства одиночества и тревоги могут периодически неожиданно навалиться на Скорпионов.

Стрелец

Представителей этого знака зодиака ждет радостное событие, которое в начале они могут воспринять как потрясение. Однако это событие покажет, куда им стоит двигаться дальше.

Козерог

Зимой Козероги станут высококлассными сотрудниками, а компании будут бороться за них. При этом любые перемены в жизни Козерогов будут происходить лишь во благо.

Водолей

Водолеев ждут конфликтные ситуации в семье, а особенно пропасть будет велика между разными поколениями. Важно прийти к общему согласию самостоятельно или найти хорошего специалиста.

Рыбы

Жизнь представителей этого знака будет стабильна этой зимой, их не ожидает ничего грандиозного. Разбавить скучные дни поможет кардинальная смена внешности или гардероба, говорится на портале Rsute.

Астрологи назвали два знака зодиака, представителей которых уже вскоре поджидает беда на личном фронте вплоть до потери второй половинки.