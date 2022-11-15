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Астролог Урусэль раскрыла, как жизнь людей изменится 15 и 16 ноября

Полина Долганова
Общество
Астролог Урусэль раскрыла, как жизнь людей изменится 15 и 16 ноября
Фото: shutterstock

Астролог Юлия Урусэль заявила, что 15 ноября Венера и Юпитер благоприятно повлияют на финансовое положение людей.

При этом, по словам специалиста по звездному небу, 16 ноября многие ощутят, как их жизнь налаживается в лучшую сторону.

— В среду Венера перебежит в знак Стрельца. Что сильно разрядит мрачную обстановку на небе и мы почувствуем, что любовь спасет мир. А позитивный аспект Меркурия с Юпитером увеличат наши шансы на удачу в проведении переговоров, встреч или обращения за поддержкой к руководству, — рассказала Урусэль.

Она рекомендовала людям больше времени проводить с близкими, так как это может помочь получить интересные предложения. Общение с окружающими также сулит новыми интересными знакомствами, сказала Урусэль в эфире телеканала «Россия 1».

Совсем скоро жители планеты будут встречать новый, 2023 год. По прогнозам многих прорицателей, это время станет для людей периодом тяжелых испытаний и конфликтов.

«Вечерняя Москва» совместно с агрегатором «СМИ2» подготовила подборку самых ярких предсказаний от известных медиумов, магов и ясновидящих.

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