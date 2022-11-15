Мужчина украл из продуктового магазина товары на сумму более 48 тысяч рублей

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Адмирала Лазарева Карта всех событий

Мужчина украл из продуктового магазина на юго-западе столицы товары на сумму более 48 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮЗАО во вторник, 15 ноября.

По информации ведомства, преступление произошло в одном из магазинов на улице Адмирала Лазарева. Злоумышленник пришел в продуктовый и заметил, что в торговом зале никого нет. Воспользовавшись моментом, мужчина набрал товаров на сумму, превысившую 48 тысяч рублей, и скрылся с места преступления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вскоре подозреваемого задержали на Южнобутовской улице. Им оказался 29-летний мужчина. На момент поимки он успел продать краденый товар, а деньги потратить.

На данный момент фигурант находится под подпиской о невыезде.

Другое преступление произошло в ночном клубе в центре столицы. Карманник решил показать собутыльнику борцовский прием и в процессе украл у него телефон.