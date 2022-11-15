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Тело мужчины со следами насильственной смерти обнаружили на западе Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Тело мужчины со следами насильственной смерти обнаружили на западе Москвы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Россия, Москва, Боровское шоссе Карта всех событий

В Западном административном округе обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 15 ноября.

По ее словам, труп мужчины обнаружили недалеко от гаражного кооператива, расположенного на Боровском шоссе. Личность и причины смерти погибшего устанавливаются.

Для координации работы правоохранительных органов на место происшествия прибыл Солнцевский межрайонный прокурор Эдуард Брежнев.

— Установление всех обстоятельств и принятие следственным органом процессуального решения по данному факту находится на контроле в прокуратуре, — резюмировала Нефедова.

Также прокуратура организовала проверку по факту гибели человека во время пожара на северо-западе Москвы. Пожар, о котором идет речь, произошел на втором этаже 12-этажного дома № 5, корпус 1, в Неманском проезде. Площадь возгорания составила два квадратных метра. Горели мебель и личные вещи.

Западный административный округ (ЗАО) Москва Смерть Прокуратура Район Солнцево
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