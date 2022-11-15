Появились подробности о мужчине, тело которого обнаружили на западе столицы

Фото: ГСУ СК России по Москве

Россия, Москва, Боровское шоссе Карта всех событий

Появились подробности о смерти мужчины, тело которого было обнаружено на западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова во вторник, 15 ноября.

По ее словам, мужчину обнаружили в лесополосе недалеко от Боровского шоссе. На вид погибшему было 40–55 лет. На теле обнаружены колото-резаные раны в области туловища.

— На месте обнаружения трупа работают следователи Солнцевского МРСО СУ по ЗАО ГСУ СК России, — резюмировала Иванова.

Ранее стало известно, что на место происшествия прибыл Солнцевский межрайонный прокурор Эдуард Брежнев. Установление всех обстоятельств и принятие процессуальных решений по этому делу находится под контролем ведомства.