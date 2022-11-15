Около тысячи пар заключили брак 11 ноября в Москве

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Москве почти тысяча пар связали себя узами брака в красивую дату — 11.11.22. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

— В 2022 году красивую дату выбрали в три раза больше пар, чем в 2021 году. В прошлом году 11.11 также пользовалось популярностью — в этот день поженилось на 50 процентов больше пар, чем в обычный будний день, — говорится в сообщении.

В этот день было доступно 14 выездных локаций для проведения свадебной церемонии. Свыше 200 пар расписались в особняках и усадьбах, башнях «Москвы-Сити», на стадионе «Спартак» и с видом на Красную площадь в гостинице «Националь», говорится в Telegram-канале «ЗАГС. Москва».

Традиционно в Москве более четверти заключенных браков приходится на период с сентября по ноябрь. Все дело в том, что многие пары любят совмещать день свадьбы с праздниками, например, с Днем города. В этом году в выходные, приуроченные к празднику, с 9 по 11 сентября, поженились более 1,5 тысячи пар.