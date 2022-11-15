Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Около тысячи пар заключили брак 11 ноября в Москве

Лейла Алиева
Город
Около тысячи пар заключили брак 11 ноября в Москве
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Москве почти тысяча пар связали себя узами брака в красивую дату — 11.11.22. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

— В 2022 году красивую дату выбрали в три раза больше пар, чем в 2021 году. В прошлом году 11.11 также пользовалось популярностью — в этот день поженилось на 50 процентов больше пар, чем в обычный будний день, — говорится в сообщении.

В этот день было доступно 14 выездных локаций для проведения свадебной церемонии. Свыше 200 пар расписались в особняках и усадьбах, башнях «Москвы-Сити», на стадионе «Спартак» и с видом на Красную площадь в гостинице «Националь», говорится в Telegram-канале «ЗАГС. Москва».

Традиционно в Москве более четверти заключенных браков приходится на период с сентября по ноябрь. Все дело в том, что многие пары любят совмещать день свадьбы с праздниками, например, с Днем города. В этом году в выходные, приуроченные к празднику, с 9 по 11 сентября, поженились более 1,5 тысячи пар.

ЗАГСы Москва Свадьбы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Никита Миронов
Никита Миронов

Страна должна знать своих героев

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Все мнения
О проекте