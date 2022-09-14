Более четверти молодоженов в Москве женятся осенью

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Традиционно в Москве более четверти заключенных браков приходится на период с сентября по ноябрь. Об этом в среду, 14 сентября, сообщили в пресс-службе столичного Управления ЗАГС.

— В осенний период с сентября по ноябрь в столице женятся более 25 процентов пар от общего числа заключаемых браков в год. Чаще всего молодожены выбирают для заключения брака осенью сентябрь, он занимает в разные годы второе или третье место по популярности после августа и июля. В сентябре в среднем заключается всего лишь на 10 процентов меньше браков, чем в августе или июле, — говорится в сообщении.

Отмечается, что многие пары любят совмещать день свадьбы с праздниками: например, в сентябре в Москве традиционно отмечают День города. В этом году в выходные, приуроченные к празднику, с 9 по 11 сентября, поженились более 1,5 тысячи пар.

Этой осенью в Москве планируют пожениться более 17 тысяч пар: именно столько заявлений подано в ЗАГСы на сентябрь, октябрь и ноябрь. Заявление о заключении брака можно подать минимум за месяц до желаемой даты, поэтому в ЗАГСах все еще продолжается прием заявлений на октябрь и ноябрь.

Особую осеннюю атмосферу можно почувствовать, устроив выездную регистрацию, например, на Московской канатной дороге, где с площадки открывается вид на Воробьевы горы. Территория особняка «Роял» также порадует молодоженов осенними красками.

Помимо этого, живописная панорама города открывается с башен «Москвы-Сити». Выбрать площадку можно на сайте «Новые адреса счастья».

Там размещены фото и подробное описание каждой площадки, визуальное представление на карте, доступные даты на площадки, инструкция по подаче заявления, а также красивые даты, в которые можно пожениться.

Для регистрации брака на выездной локации молодоженам необходимо оплатить только госпошлину 350 рублей, дополнительных затрат не потребуется.

До этого сообщалось, что с начала года в столичные органы ЗАГС поступило более 80 тысяч заявлений о заключении брака, из которых свыше 60 процентов было подано онлайн.