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Приметы и советы

Астрологи пообещали богатство нескольким знакам зодиака в конце ноября

Лейла Алиева
Общество
Астрологи пообещали богатство нескольким знакам зодиака в конце ноября
Фото: Pixabay

В ноябре некоторые знаки зодиака могут получить достойное денежное вознаграждение. Астрологи рассказали, кому суждено разбогатеть в этом месяце.

Телец

Во второй половине ноября Тельцы могут получить крупную сумму денег, которая позволит им распрощаться с долгами, улучшить их материальное состояние, а также отложить небольшое количество средств на некоторые нужды.

Дева

Девы получат крупную сумму благодаря реализации своих проектов в конце месяца. Это поднимет им настроение и подтолкнет к новым свершениям.

Весы

Весам стоит запастись лотерейными билетам, чтобы сорвать куш и разбогатеть в конце последнего осеннего месяца. Но полученной суммой лучше распоряжаться с умом и отложить какие-то средства на реализацию мечты.

Козерог

Представители этого знака зодиака получат щедрый бонус от начальства, подарок от друзей или родственников или же у них появится долгожданный спонсор, говорится на портале Rsute.

До этого астролог Виктория Андреева рассказала, желания каких знаков зодиака начнут исполняться зимой, а кого будут ждать моменты личностной трансформации.

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