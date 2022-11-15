Павильон «Птицы и бабочки тропиков» в Московском зоопарке закроют на день 16 ноября

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Павильон «Птицы и бабочки тропиков» Московского зоопарка не будет работать 16 ноября по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада во вторник, 15 ноября.

— Приносим свои извинения за неудобства. Это всего на один день. Остальные павильоны открыты для посетителей, — говорится в Telegram-канале зоопарка.

До этого сообщалось, что более 32,5 тысячи жителей столицы с 25 по 31 октября приняли участие в проекте «Зоологический парк» на платформе «Город идей», где оставили 1176 своих предложений.

Чаще всего горожане высказывались за развитие Telegram-канала Московского зоопарка — этой теме были посвящены 225 идей. Еще 201 предложение касалось темы «Познавательный парк».

Так, жители столицы поддерживали образовательные мероприятия, помогающие ближе познакомиться с животными. По теме «Фотовыставка» москвичи оставили 196 идей, «Маршруты по зоопарку» — 176, «Программа лояльности» — 168, «Создание мобильного приложения» — 131 и «Сообщества зоопарка» — 79.