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ЦППК заменила два поезда на МЦД-2 на «Иволги» из-за увеличения пассажиропотока

Лейла Алиева
Город
ЦППК заменила два поезда на МЦД-2 на «Иволги» из-за увеличения пассажиропотока
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

На МЦД-2 из-за закрытия участка Замоскворецкой линии метро Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) заменила два поезда на вместительные поезда «Иволга». Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика во вторник, 15 ноября.

— Заменили два поезда на «Иволги» для обслуживания дальнего пригорода Курского и Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД). Благодаря этому теперь на МЦД-2 добавилось около девяти тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки, — говорится в сообщении.

На данный момент пассажиропоток на МЦД-2 увеличился из-за закрытия на ремонт участка Замоскворецкой линии «Автозаводская» — «Орехово». Также пассажиров стало больше и на ряде пересадочных станций, в частности, на Текстильщиках.

В связи с этим москвичам рекомендовали воспользоваться пересадкой на Печатниках, Новохохловской, Курской или Площади трех вокзалов, говорится в Telegram-канале ЦППК.

На Замоскворецкой линии московского метро с 12 ноября в связи с реконструкцией тоннеля между участками «Автозаводская» и «Орехово» закрылись сразу пять станций.

Ограничения продлятся примерно полгода. «Вечерняя Москва» выяснила, какими альтернативными маршрутами пользоваться горожанам на время частичного закрытия зеленой ветки.

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