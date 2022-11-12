Как ездить домой и на работу после закрытия участка Замоскворецкой линии метро

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

На Замоскворецкой линии московского метро с 12 ноября между участками «Автозаводская» и «Орехово» закрылись сразу пять станций. В связи с реконструкцией тоннеля поездки будут прекращены на полгода. «Вечерняя Москва» выяснила, какими альтернативными маршрутами пользоваться горожанам на время частичного закрытия зеленой ветки.

Для жителей столицы, которые привыкли ездить по указанному маршруту, городские власти организовали компенсационные бесплатные автобусы. Итак, вдоль временно закрытого участка будет курсировать автобус КМ1 (метро «Царицыно» — метро «Автозаводская»). Воспользоваться общественным транспортом можно с 05:30 до 2 часов ночи.

Фото: https://i.transport.mos.ru/2

Автобус КМ1 будет курсировать через такие станции: «Автозаводская», «Технопарк», «Коломенская», «Каширская», «Кантемировcкая», «Царицыно».

Помимо него запущен еще один маршрут — на автобусе КМ2, который включает следующие остановки метро: «Автозаводская», «Технопарк», «Коломенская», «Каширская», МЦД Москворечье и «Орехово».

Фото: https://i.transport.mos.ru/2

Для этих маршрутов, во избежание заторов на дороге, организованы отдельные полосы. Плата за проезд в КМ1 и КМ2 взиматься не будет. Кроме того, повторный вход в метро будет тоже бесплатным.

Фото: https://i.transport.mos.ru/2

Стоит отметить, что КМ1 ходит от «Царицыно», а КМ2 — от станции «Орехово». Есть и третий вариант поездки на автобусе КМ, который курсирует от «Каширской» до «Каховской» и станции «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии метро.

Фото: https://i.transport.mos.ru/2

Для трансфера выделены просторные автобусы в большем количестве, чем при закрытиях других участков метрополитена.

Остановки КМ1 у метро «Царицыно» располагаются у северного вестибюля. Для КМ2 остановки располагаются там же, где ездят почти все регулярные маршруты, — у метро «Орехово» и МЦД «Москворечье».

Фото: https://i.transport.mos.ru/2

Добраться в центр города и обратно можно, если воспользоваться пересадкой с «Красногвардейской» станции метро на станцию «Зябликово» Люблинско-Дмитровской линии. Доехать до пункта назначения удастся еще и с помощью Серпуховско-Тимирязевской линии, до которой ходит МЦД-2, МЦК, электрички, наземный транспорт (по Павелецкому направлению). С D2 пересесть на метро и МЦК можно бесплатно на всех пересадочных станциях.

Фото: https://i.transport.mos.ru/2

Ряд автобусных маршрутов в связи с закрытием участка Замоскворецкой линии тоже будут изменены. Например, экспресс-автобус е85 отныне ходит до «Добрынинской». Таким образом жители районов Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники и Орехово-Борисово смогут добраться до Кольцевой линии. С 12 ноября все укороченные рейсы е80к отменены: теперь все автобусы ходят бесплатно по полному маршруту до станции метро «Таганская». Для горожан поездки в е80 и е85 временно сделают бесплатными.

Фото: https://i.transport.mos.ru/2

С сегодняшнего дня продлен маршрут автобуса м77 от 14-го микрорайона Орехова-Борисова до Каширского шоссе (МКАД). Благодаря чему можно добраться до МЦД, Таганско-Краснопресненской и Люблинско-Дмитровской линий из Ясенева.

Столичные районы Бирюлево-Восточное, Царицыно и Нагатино-Садовники получат дополнительную связь с Серпуховско-Тимирязевской линией метрополитена и Каширским шоссе благодаря продлению маршрута м88 от станций метро и МЦД «Царицыно» до «Нагатинской».

Фото: https://i.transport.mos.ru/2

Автобус м89 продлен от 6-го микрорайона Загорья до Загорьевской улицы. Это позволяет жителям 6-го микрорайона Загорья напрямую добираться до платформы Бирюлево-Пассажирская (Павелецкое направление).

Фото: https://i.transport.mos.ru/2

Продлен и маршрут 888к до «Автозаводской», он работает в полуэкспрессном режиме: остановки только у станции метро «Технопарк» и МЦК «Автозаводская»). Кроме того, на автобусе 888 теперь можно доехать из Нагатинского Затона до «Кожуховской» (Люблинско-Дмитровская линия).

Фото: https://i.transport.mos.ru/2

В связи с закрытием участка метро схему проезда транспорта на юге столицы тоже изменили.

Фото: https://i.transport.mos.ru/2

Ограничения коснулись улиц возле станций «Автозаводская», «ЗИЛ», «Технопарк», «Коломенская», «Каширская», «Кантемировская», «Царицыно» и «Орехово».

На этих дорожных участках введены шесть километров выделенных полос.

Фото: https://i.transport.mos.ru/2

Проезжать по ним и по уже существующим выделенкам на Пролетарском проспекте, проспекте Андропова и Каширском шоссе могут исключительно электробусы и автобусы, а вот гражданский транспорт и такси — нет.

Фото: https://i.transport.mos.ru/2

К тому же на трех участках организуют одностороннее движение, на четырех — на время закроют проезд, а в 14 местах автомобилисты не смогут припарковаться. Еще на девяти ограничат движение транспорта.