«Атомфлот» оценит стоимость ледокола «Сибирь» для продажи судна на металлолом

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ФГУП «Атомфлот» проводит оценку стоимости атомного ледокола «Сибирь» для дальнейшей продажи судна на металлолом. Об этом сообщил ведущий специалист службы атомных паропроизводящих установок, утилизации и целевых программ «Атомфлота» Александр Малышкин во вторник, 15 ноября.

— 31 августа 2022 года Ростехнадзором было принято решение о прекращении действия лицензии атомного ледокола «Сибирь», судно выведено из категории радиационных источников и готовится к реализации... В отношении «Сибири» принято решение о том, что «Сибирь» будет продана на металлолом как плавучий объект, сейчас проводится оценка стоимости, — сказал он.

Кроме того, специалист добавил, что в данный момент продолжаются работы по утилизации другого атомного ледокола — «Арктика». Судно будет также выведено из категории радиационных источников.

По данным Интерфакса, «Атомфлот» также планирует утилизировать атомные ледоколы «Россия» и «Советский Союз». По словам Малышкина, их эксплуатация была завершена в 2014 и 2017 году соответственно, они будут утилизированы до 2030 года.

Серийный российский атомный ледокол проекта 22220 «Сибирь» передали в эксплуатацию Росатому в декабре 2021 года. Церемония подписания акта приема-передачи состоялась на площадке АО «Балтийский завод».