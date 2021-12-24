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Росатом получил в эксплуатацию новый атомный ледокол «Сибирь»

Иван Юминов

Общество
Росатом получил в эксплуатацию новый атомный ледокол «Сибирь»
Фото: gov.spb.ru

Первый серийный российский атомный ледокол проекта 22220 «Сибирь» передали в эксплуатацию Росатому. Об этом сообщили в пресс-службе организации в пятницу, 24 декабря.

— 24 декабря в Санкт-Петербурге на площадке АО «Балтийский завод» состоялась церемония подписания акта приема-передачи первого серийного универсального атомного ледокола «Сибирь» проекта 22220, — приводит сообщение госкорпорации РИА Новости.

27 октября в Тихоокеанском флоте сообщили, что два подводных крейсера проекта 955 «Борей-А» и две атомных подлодки проекта 855М «Ясень-М» усилят состав флота в ближайшие годы. Крейсеры «Борей» оснащены современными системами вооружения, наблюдения и применения оружия.

На их борту находятся твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты Р-30 «Булава». Для флота также строят многоцелевые атомные подлодки проекта 885М «Ясень-М» — «Новосибирск» и «Красноярск».

19 ноября генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев рассказал, что экспорт новой российской зенитной системы ПВО-ПРО С-500 начнется в ближайшие несколько лет. В настоящее время на нее не оформлены разрешительные документы, уточнил он.

Предприятие, по его словам, продвигает на внешний рынок достаточное количество современных средств ПВО большой и средней дальности. Среди них, в частности, С-400 «Триумф», а также ЗРС «Антей-4000» и С-350 «Витязь», заключил Михеев.

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