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СК возбудил уголовное дело по факту убийства на западе Москвы

Георгий Соланович
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту убийства на западе Москвы
Фото: gov.spb.ru
Россия, Москва, Боровское шоссе Карта всех событий

СК возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в ЗАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 15 ноября.

Погибшим оказался 55-летний житель Ульяновской области. Следователями и криминалистами столичного СК проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы, представляющие интерес для следствия.

Также были назначены судебные экспертизы. По факту убийства мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК «Убийство».

15 ноября тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили недалеко от гаражного кооператива, расположенного на Боровском шоссе. Следователи провели осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы. В настоящее ведутся установление полной картины произошедшего и поиски преступника.

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