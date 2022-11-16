Ефимов: До конца года Москва объявит пять аукционов по комплексному развитию территорий

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До конца этого года в столице определят инвесторов для реализации пяти проектов комплексного развития территорий. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Права на реорганизацию пяти участков бывших московских промзон будут реализованы до конца этого года на городских аукционах. Две территории находятся на северо-востоке столицы, по одной — на севере, юге и востоке города, — сказал представитель мэрии.

Заммэра добавил, что общая площадь участков превышает 85 гектаров. Вложения в реализацию проектов составят около 105 миллиардов рублей.

Благодаря проектам в городе появится почти 16 тысяч новых рабочих мест, а в городской бюджет будет ежегодно поступать свыше 5,2 миллиарда рублей. Участки расположены в районах Ярославский, Восточное Дегунино, Новогиреево, Отрадное, а также Чертаново Южное.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что специалисты построят более 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости.

В зданиях разместят технопарк, фармацевтическое производство, общественно-деловые объекты, детский сад, школу, спорткомплекс и объекты здравоохранения.

До этого Ефимов сообщил, что в рамках программы комплексного развития территорий будет реорганизован участок бывшей промзоны «Малино» в Зеленограде. Благодаря этому в городе появится свыше пяти тысяч новых рабочих мест.