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Резидент технопарка «Калибр» производит зимнюю инновационную одежду и снаряжение

Араз Салехов
Город
Резидент технопарка «Калибр» производит зимнюю инновационную одежду и снаряжение
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Компания «Баск», расположенная на территории технопарка «Калибр», производит инновационную городскую одежду и аксессуары для холодного времени года. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Сегодня технопарки являются не только площадками для размещения инновационных компаний, но и центрами притяжения импортозамещающих технологий. За счет поиска и внедрения прорывных решений резидентами формируется технологическая независимость города и страны в различных отраслях экономики — от производства одежды до создания беспилотного транспорта, — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, задача технопарков и властей заключается в поддержке, а также стимулировании роста инновационных компаний, взявших курс на импортозамещение. В частности, компания «Баск» создает: утепленные куртки, брюки, комбинезоны, альпинистские, трекинговые и туристические рюкзаки, палатки, спальные мешки и прочее. Как уточняется, некоторые из изделий не имеют мировых аналогов.

Более подробную информацию о резиденте можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил о начале выпуска лабораторного оборудования с датчиками отечественной разработки. Его производят на заводе «Протон», расположенном на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва».

В пятницу, 28 октября, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о готовящимся запуске производства биопрепаратов для заживления кожи компанией «Акрус Биомед». Препараты, не имеющие на сегодняшний день прямых аналогов в России, созданы в сотрудничестве с Институтом биологии развития имени Н. К. Кольцова РАН.

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