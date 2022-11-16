Станция МЦД-4 Переделкино станет пригородным вокзалом после реконструкции

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Киевское направление Московской железной дороги, платформа Переделкино Карта всех событий

По окончании работ по реконструкции станции Переделкино четвертого направления Московских центральных диаметров (МЦД-4) она превратится в пригородных вокзал. Об этом сообщил заместитель мэра столицы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Развитие рельсового каркаса города — важная задача, порученная Мэром Москвы. Запуск двух диаметров — МЦД-3 и МЦД-4 — уже в конце 2023 — начале 2024 года позволит миллионам жителей столицы и Подмосковья выбирать городской транспорт для своих ежедневных поездок и улучшит экологическую ситуацию в городе, — сказал он.

Станция войдет в состав МЦД-4 уже в конце 2023 — начале 2024 года. Новый диаметр соединит Киевское и Горьковское направления железной дороги, что позволит создать новые маршруты для пассажиров. На данный момент специалисты окончили три четверти работ по обновлению станции, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты собираются завершить работы по реконструкции остановочных пунктов Мещерская и Переделкино до конца года в рамках формирования маршрута МЦД-4. Он добавил, что в рамках работ пройдет строительство новых подземных пассажирских вестибюлей с распределительными залами.