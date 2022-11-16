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Сервис передачи показаний водосчетчиков упростили в приложении «Моя Москва»

Александр Афонин
Город
Сервис передачи показаний водосчетчиков упростили в приложении «Моя Москва»
Фото: depositphotos

Специалисты модернизировали сервис передачи показаний водосчетчиков в мобильном приложении «Моя Москва», благодаря чему процедура станет намного проще для пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в среду, 16 ноября.

— Сервис передачи показаний счетчиков воды — один из самых востребованных в приложении «Моя Москва», в среднем его используют 2,6 миллиона раз в месяц. Теперь его интерфейс похож на аналогичный сервис портала mos.ru: вместо чат-бота горожане видят привычную форму для ввода данных, — сказал заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Борис Фролов.

Раньше пользователи могли передать показания с помощью ответов на вопросы чат-бота. После обновления в приложении появилась полноценная форма приема данных. Чтобы ею воспользоваться горожанам нужно зайти в раздел «Услуги» и открыть вкладку «Показания воды», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что оплатить проезд по Московскому скоростному диаметру можно будет в приложении «Парковки России». Опция появится после выпуска нового обновления.

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