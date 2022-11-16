Эндокринолог рассказала, как распознать первые признаки сахарного диабета

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Сахарный диабет оказывает сильное влияние на работу многих органов и систем, в первую очередь начинают страдать глаза, почки, сердце, сосуды и нервы. Об этом сообщила эндокринолог Дарья Ладыгина.

— Сахарный диабет — это группа обменных заболеваний, для которых характерно хроническое повышение уровня сахара в крови. Вследствие этого происходит повреждение различных органов и систем. В первую очередь страдают глаза, почки, сосуды, сердце и нервы, — сказала она.

По словам специалиста, чаще всего врачи сталкиваются со вторым типом диабета. На него приходится порядка 90 процентов случаев. Данный тип можно распознать по учащенному мочеиспусканию, сухости во рту, потере веса и выраженной слабости, передает Пятый канал.

Исследователи из Университета Рутгерса выяснили, что человеческие хронотипы, то есть индивидуальные особенности суточных ритмов организма и связанные с ними привычки, такие как поздний отход ко сну или подъем ранним утром, влияют на риск развития сахарного диабета второго типа и болезней сердца. «Вечерняя Москва» в беседе с сомнологом Софией Черкасовой решила выяснить, насколько данные показатели влияют на появление таких заболеваний.