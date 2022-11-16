Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эндокринолог рассказала, как распознать первые признаки сахарного диабета

Александр Афонин
Общество
Эндокринолог рассказала, как распознать первые признаки сахарного диабета
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Сахарный диабет оказывает сильное влияние на работу многих органов и систем, в первую очередь начинают страдать глаза, почки, сердце, сосуды и нервы. Об этом сообщила эндокринолог Дарья Ладыгина.

— Сахарный диабет — это группа обменных заболеваний, для которых характерно хроническое повышение уровня сахара в крови. Вследствие этого происходит повреждение различных органов и систем. В первую очередь страдают глаза, почки, сосуды, сердце и нервы, — сказала она.

По словам специалиста, чаще всего врачи сталкиваются со вторым типом диабета. На него приходится порядка 90 процентов случаев. Данный тип можно распознать по учащенному мочеиспусканию, сухости во рту, потере веса и выраженной слабости, передает Пятый канал.

Исследователи из Университета Рутгерса выяснили, что человеческие хронотипы, то есть индивидуальные особенности суточных ритмов организма и связанные с ними привычки, такие как поздний отход ко сну или подъем ранним утром, влияют на риск развития сахарного диабета второго типа и болезней сердца. «Вечерняя Москва» в беседе с сомнологом Софией Черкасовой решила выяснить, насколько данные показатели влияют на появление таких заболеваний.

Здоровье Врачи Диабет
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Никита Миронов
Никита Миронов

Страна должна знать своих героев

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Все мнения
О проекте