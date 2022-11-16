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Терапевт Чернышова объяснила, почему нельзя ходить в промокшей обуви

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Терапевт Чернышова объяснила, почему нельзя ходить в промокшей обуви
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Промокшая обувь в холодный сезон способна спровоцировать у человека возникновение простудных заболеваний, а в некоторых случаях — и обморожений. Кроме того, мокрая обувь может стать причиной грибковых заболеваний. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Собеседница «ВМ» отметила, что промокшая обувь вызывает переохлаждение организма.

— Когда обувь мокрая, идет активный отток тепла от организма. Организм теряет тепло, что чревато переохлаждением. Это влечет за собой снижение иммунитета и развитие простудных заболеваний. На фоне переохлаждения падают возможности организма противостоять вирусам и бактериям, которые, в том числе, вызывают острые респираторные заболевания, — объяснила врач.

По словам специалиста, в зимний период промокшая обувь может спровоцировать развитие обморожений, если человек длительное время пробыл во влажной обуви без движения. С такой проблемой часто сталкиваются люди, находящиеся под воздействием алкогольного опьянения, подчеркнула терапевт.

Мокрая обувь также способна спровоцировать появление грибковых заболеваний, предупредила Чернышова.

— В мокрой обуви есть вторая опасность, даже если не было переохлаждения: грибковые инфекции. Особенно высоки риски, если обувь тесная и промокающая или плохо дышит, в силу этого ноги потеют и носки промокают. Это верный путь к грибковой инфекции кожи стоп и ногтей на пальцах ног, — рассказала эксперт.

Если человек промочил ноги, ему важно как можно скорее переобуться, подчеркнула врач. В качестве компромиссного варианта можно вытереть ноги, сменить носки и постелить в обувь стельки, уточнила собеседница «ВМ».

При невозможности смены обуви нужно как можно больше двигаться, при этом лучше уйти в теплое место, рекомендовала специалист.

— Если снять обувь нельзя, нужно стараться больше шевелить пальцами ног, активно двигаться, переступать, приплясывать, не сидеть в неподвижности и находиться в тепле. Если человек собирается куда-то, где нет асфальта и есть вероятность промочить ноги, лучше взять на смену другие носки и другую обувь, — заключила собеседница «ВМ».

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