Андрей Бочкарев: Трамвайное депо имени Баумана ждет реконструкция

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Сельскохозяйственная улица, 9с3 Карта всех событий

Специалисты проведут работы по реконструкции трамвайного депо имени Баумана, расположенного на Сельскохозяйственной улице. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— После реконструкции суммарная поэтажная площадь трамвайного депо составит 34 100 квадратных метров, его высота — до 60 метров, — сказал он.

Заммэра напомнил, что решение о проведении реконструкции было принято на заседании столичной градостроительно-земельной комиссии. Ее возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что площадь здания на данный момент составляет 16 440 квадратных метров. Оно расположено на территории, площадь которой оценивается в семь гектаров.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что при строительстве почти 350 объектов социального назначения и жилых домов в столице были внедрены различные модули облачной платформы. По его словам, цифровые решения позволяют всем участникам проекта обладать актуальными данными и своевременно принимать решения.