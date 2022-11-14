Андрей Бочкарев: Почти 350 столичных строек используют облачные сервисы

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При строительстве почти 350 объектов социального назначения и жилых домов в столице были внедрены различные модули облачной платформы. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Цифровые решения для управления строительными процессами позволяют всем участникам проекта обладать актуальными данными и своевременно принимать решения. К настоящему времени при возведении почти 350 различных объектов в столице внедрены модули облачных сервисов, — отметил он.

Заммэра добавил, что модули Exon отечественного производства применяются при строительстве 36 медицинских объектов, более 230 — жилых, свыше 60 — школ и детских садов, а также 20 спортивных сооружений.

Генеральный директор компании-разработчика «Гаскар Групп» (входит в контур российской ГК «Аметист Групп») Игорь Афанасьев в свою очередь рассказал, что работа облачного сервиса Exon происходит по принципу конструктора. В частности, застройщик может сам выбирать, какой блок процессов он готов автоматизировать.

— Например, модуль для планирования производства работ, модуль согласования проектной и рабочей документации, модуль приема и сдачи исполнительной документации можно применять отдельно, а можно внедрять в комплексе. Над комплексным решением также есть надстройки для автоматизации отдельных процессов, к примеру, работы с персоналом, цифровизация закупок, цифровизация управления оборудованием на объекте, — заключил Афанасьев.

Накануне Бочкарев рассказал о планах реконструкции электродепо «Владыкино». По его словам, в рамках работ специалисты оборудуют диагностический пост, который будет проводить автоматическую проверку колесных пар подвижного состава метро.

В четверг, 10 ноября, депутат Московской городской думы Александр Козлов заявил, что в столице при возведении коммунальной инфраструктуры применяются самые современные технологии, что дает возможность сохранить привычный ритм жизни горожан. Он уточнил, что строительные эксперты изучают, как во время проведения работ сократить количество проблем и хлопот жителям.