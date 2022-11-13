Андрей Бочкарев рассказал о планах реконструкции электродепо «Владыкино»

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В рамках реконструкции электродепо «Владыкино» специалисты оборудуют диагностический пост, который будет проводить автоматическую проверку колесных пар подвижного состава метро. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Пост будет автоматически проводить диагностику колесных пар прямо во время движения поездов. В случае отклонения от нормы подвижной состав будет направлен обтачиваться на новом колесотокарном станке, который планируется установить в депо, — сказал он.

Заммэра добавил, что оборудование начнет работу по окончании основного этапа реконструкции, который завершен более чем на 90 процентов. По его словам, все работы проводятся в условиях действующего электродепо.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что также подходит к концу реконструкция отстойно-ремонтного корпуса. В процессе работ были обустроены дополнительные пять канав ночного отстоя и четыре канавы для ремонта поездов.

Накануне Бочкарев сообщил, что дополнительный выход со станции метро «Комсомольская» будет интегрирован в станцию будущего МЦД и ТПУ. Он уточнил, что на сегодняшний день имеются первые «прикидки» концептуального плана по планировке узла.