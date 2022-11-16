Ефимов: Москва заключила с инвестором 11-й договор о выделении земли за рубль в год

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Россия, Москва, улица Зенитчиков Карта всех событий

Город выделил компании «Базис+» участок в районе Митино по льготной арендной ставке один рубль в год для строительства производства упаковки. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 16 ноября.

— По условиям соглашения компания в течение пяти лет возведет на участке коммунальной зоны «Пенягино» на улице Зенитчиков производство упаковки. Объем инвестиций в проект составит 1,6 миллиарда рублей, — рассказал он.

По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, площадь нового производства составит 25 тысяч квадратных метров.

Реализация масштабных инвестиционных проектов позволяет бизнесу снизить затраты на создание рабочих мест, а также в короткие сроки наладить выпуск важной для жизни и экономики города продукции.

В свою очередь руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что на новом предприятии займутся выпуском упаковок типа «тетрапак», картона, синтетической пленки и клеевой основы для этикеток.

До этого Ефимов сообщил, что Москва заключила с ООО «Илкон» договор о предоставлении в аренду участка по льготной ставке один рубль в год. Компания более 20 лет производит и поставляет офисную, гостиничную, домашнюю, детскую и школьную мебель.