Участок для размещения парковки в Таганском районе выставили на торги

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Россия, Москва, Добровольческая улица Карта всех событий

Право на размещение плоскостной парковки на Добровольческой улице Таганского района выставили на городские торги. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков в среду, 16 ноября.

— На аукционе будет реализован участок в Таганском районе под размещение наземной стоянки на 30 машино-мест. На участке площадью 11 соток будут установлены электронный шлагбаум, ограждения, будет нанесена соответствующая разметка, — сказал он.

Отправить заявку на участие в аукционе можно до 9 декабря, сами торги пройдут 13 декабря на электронной площадке «Росэлторг». В них смогут принять участие юридические и физические лица. По окончании аукционов город заключит с победителем договор на пять лет, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что Москва реализует на городских торгах три земельных участка под автосервисы. По итогам аукционов будет определен размер ежегодной платы за право размещения некапитального объекта. Заявиться на торги можно вплоть до 2 декабря.