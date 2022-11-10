Москва реализует три участка под автосервисы на городских торгах

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Россия, Москва, поселение Киевский Карта всех событий

Москва реализует на городских торгах три земельных участка под автосервисы. Об этом в четверг, 10 ноября, рассказал руководитель городского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— На городские аукционы выставлены права на размещение некапитальных пунктов технического обслуживания и автомоек в ТиНАО и СВАО. На трех участках площадью 275, 557 и 578 квадратных метров появятся автосервисы площадью до 250 квадратных метров. Договоры с победителями заключат на 10 лет, — отметил он.

При этом глава столичного департамента уточнил, что по итогам аукционов будет определен размер ежегодной платы за право размещения некапитального объекта. Заявиться на торги можно вплоть до 2 декабря, сами торги пройдут 6 декабря на электронной площадке «Росэлторг».

Участки расположены по следующим адресам: первый объект расположен на трассе М3 рядом с поселением Киевский у съезда на Бекасовскую улицу; второй — в деревне Киселево поселения Кленовского у съезда с Варшавского шоссе на улицу Кленово; третий — Дмитровское шоссе, владение 165.

Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что столица выставила на торги земельный участок в Троицком административном округе под строительство офисного центра с физкультурно-оздоровительным комплексом. Глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал, что новые территории позволят развивать социальную инфраструктуру района, а также они обеспечат появление новых рабочих мест.

Помимо этого, в городе состоятся торги, где будут разыграны два нежилых помещения свободного назначения общей площадью 199 квадратных метров в Таганском районе. Помещения, как уточняется, находятся недалеко от станции метро «Крестьянская Застава».