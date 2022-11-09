Москва выставила на торги участок под офисный центр и спорткомплекс в поселении Роговское

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россия, Москва, поселение Роговское Карта всех событий

Москва выставила на торги земельный участок в Троицком административном округе под строительство офисного центра с физкультурно-оздоровительным комплексом. Об этом в среду, 9 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— В развитом жилом квартале центральной части поселения Роговского на открытый аукцион выставлен земельный участок площадью 76 соток. Договор аренды с победителем торгов будет заключен на пять лет шесть месяцев. Предприниматель сможет построить на указанной территории офисное здание и спортивный комплекс общей площадью до 5,3 тысячи квадратных метров, — рассказал глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

При этом он добавил, что новые территории позволят развивать социальную инфраструктуру района, а также они обеспечат появление новых рабочих мест. Заявиться для участия можно вплоть до 25 ноября. Аукцион состоится 29 ноября на площадке «Росэлторг», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что столичные власти выставят на торги два нежилых помещения свободного назначения общей площадью 199 квадратных метров в Таганском районе. Помещения находятся недалеко от станции метро «Крестьянская Застава».

Накануне Щербаков сообщил, что в ТиНАО выставлены на торги семь земельных участков, предназначенных для строительства жилых домов. По его словам, принять участие в аукционах смогут все желающие.