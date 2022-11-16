Эрдоган планирует обсудить с Путиным транспортировку российских удобрений и аммиака

Фото: Администрация президента РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, в процессе чего будет рассмотрен вопрос транспортировки удобрений и аммиака из России. Об этом турецкий лидер заявил в среду, 16 ноября, на пресс-конференции на Бали.

— Как только вернусь, мы переговорим с уважаемым Путиным, обсудим транспортировку российского удобрения и аммиака. Рассчитываем на продление работы (зерновой сделки — прим. «ВМ») минимум на год, — сказал он.

Эрдоган добавил, что на данный момент из украинских портов уже вывезено более 10 миллионов тонн зерна. Сегодня проводятся работы в аспекте возможности перевозки удобрений и аммиака, передает РИА Новости.

Накануне сообщалось, что президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган сошлись во мнении о решающем значении зерновой сделки для продовольственной безопасности и согласились ее продлить. Американский лидер выразил признательность турецкому коллеге за приложенные усилия в рамках возобновления работы по вывозу зерна из портов Украины.