Названы самые посещаемые парки Подмосковья

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Посещаемость подмосковных парков в третьем квартале года выросла на 26,8 процента, а самыми популярными стали «Пехорка» в Балашихе и парк Мира в Мытищах.

Также пользуются популярностью парк «Пестовский» в Балашихе, городской парк Реутова и парк «Елочки» в Домодедове.

За третий квартал текущего года в парках Московской области провели почти 16 000 культурных мероприятий, что на 13,7 процента больше, чем во втором квартале.

Среди самых популярных культурных проектов «Ночь в парке», «День физкультурника», «Открытый город» и «Марафон знаний», передает РИАМО.

В 2022 году большие игровые комплексы для детей были установлены на территории восьми подмосковных парков. Детские зоны оборудованы интересными игровыми элементами, выполненными из дерева в эко-стиле. Здесь есть игровые домики, качели, горки, балансиры, мостики, канатная дорога, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Новый зимний сезон на ВДНХ стартует 25 ноября с открытия самого большого катка в столице. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в понедельник, 14 ноября.