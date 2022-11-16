Аферист продал женщине чужой товар и перестал выходить на связь

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Мошенник продал жительнице подмосковных Луховиц чужой утеплитель для крыши, после чего перестал выходить на связь. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 16 ноября.

По ее словам, злоумышленник разместил в интернете объявление о продаже стройматериалов по заниженным ценам. К нему обратилась пострадавшая, и сообщила о желании купить утеплитель для крыши за 70 тысяч рублей.

Когда стороны ударили по рукам, аферист заказал товар у торговцев стройматериалами, который попросил доставить на адрес к покупательнице, указав, что оплата будет после отгрузки. После этого женщина перевела деньги мошеннику. Позже, когда выяснилось, что товар не оплачен, продавец из интернета перестал выходить на связь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемого задержали в городе Орел. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

На данный момент полиция устанавливает причастность задержанного к аналогичным преступлениям.

Другое мошенничество произошло в Московской области. Группа аферистов украли у местной пенсионерки 140 тысяч рублей.