Наталья Водянова нашла родную сестру спустя 22 года разлуки

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Российская топ-модель Наталья Водянова призналась в интервью журналу Vogue, что помимо двух сестер — Оксаны и Кристины, у нее есть еще одна — Дженна.

Знаменитость рассказала, что недавно нашла младшую сестру, которую зовут Дженнифер Бернс. В 2000 году девушку удочерила пара из Северной Каролины. Несколько лет назад она сделала ДНК-тест и выяснила, что у нее есть сестра — Наталья Водянова.

Биологические родители назвали девочку Машей, однако после ее рождения отец отказался помогать семьей и 18-летняя Водянова предложила отдать ее на удочерение. Когда финансовые трудности удалось преодолеть топ-модель попыталась найти младшую сестру, но ей не помог даже частный детектив.

Впервые с биологическими родственниками встретился в прошлом году и блогер Даня Милохин, который не видел их 16 лет. Во время шоу «ДокТок» они тиктокера находились за кулисами, но поговорить с ними вживую Милохин наотрез отказался, предпочтя видеосвязь. По словам матери блогера, ее это решение огорчило, но сдаваться она не собирается.