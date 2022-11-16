РБК: Логистический партнер McDonald’s уйдет из России

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Логистическая компания Havi Logistics планирует уйти из России. Об этом в среду, 16 ноября, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Сама по себе организация известна как логистический партнер сети ресторанов быстрого питания McDonald's. Havi Logistics предоставляет полный спектр услуг по интеграции цепочки поставок, в том числе планирование спроса и предложения, услуги по маркетингу и бизнес-аналитике, а также услуги по упаковке.

Журналисты направили запрос в глобальный офис Havi для выяснения всех обстоятельств, пишет издание.

McDonald's под новым брендом «Вкусно — и точка» открыли в России 12 июня. Сеть, заменившая ушедший из России McDonald’s, открыла все 850 своих ресторанов в России уже в сентябре. Кроме того, в ближайшие несколько лет планируется довести общее число заведений до тысячи.