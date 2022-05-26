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McDonald's под новым брендом откроется в России 12 июня

Лейла Алиева
Город
McDonald's под новым брендом откроется в России 12 июня
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Тверская улица Карта всех событий

McDonald's под новым брендом планируется открыть в России 12 июня. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил источник в компании.

Отмечается, что первым заработает ресторан в центре Москвы, в районе станции метро «Пушкинская».

— «Макдоналдс» под новым именем вернется в Россию 12 июня. Пока заработает только ресторан на Тверской улице, в районе Пушкинской, — рассказал источник.

Новое название бренда собеседник не уточнил. Однако 23 мая источник на ресторанном рынке заявил, что в качестве нового названия McDonald’s могут быть использованы две латинские буквы — Mс, передает газета «Известия».

В свою очередь генеральный директор McDonald's на территории России Олег Пароев заявил, что желтую букву «М» не планируют сохранять в новом бренде общепита. Он отметил, что все вывески западного бренда на территории РФ будут демонтированы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти поддержат возобновление работы McDonald's под новым брендом. По его словам, уход компании не является настолько катастрофическим, так как 95 процентов всех продуктов общепита являются отечественными.

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