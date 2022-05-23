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Желтую букву «М» не планируют сохранять в новом бренде McDonald's в России

Полина Долганова
Общество
Желтую букву «М» не планируют сохранять в новом бренде McDonald's в России
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Желтую букву «М» не планируют сохранять в новом бренде McDonald's на территории России. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщил генеральный директор компании Олег Пароев.

По его словам, все вывески западного бренда на территории РФ будут демонтированы.

— Сохранение желтой буквы «М» не рассматривается, поскольку это явно указывает на принадлежность к McDonald's, — заявил он.

23 мая источник на ресторанном рынке сообщил, что для сети ресторанов McDonald’s в России будет использоваться новое название — Mс, в разработке которого якобы принимала участие материнская компания. Пароев в свою очередь опроверг данную информацию и заявил, что название Mc даже не рассматривалось, передает ТАСС.

19 мая стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald's намерена продать свой бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору. Ему принадлежит компания «ГиД», она управляет 25 ресторанами McDonald’s в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

16 мая представители компании McDonald's сообщили, что общепит окончательно уходит с российского рынка. По словам представителей компании, McDonald's запустил процесс продажи бизнеса в России.

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