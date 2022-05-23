Желтую букву «М» не планируют сохранять в новом бренде McDonald's в России

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23 мая источник на ресторанном рынке сообщил, что для сети ресторанов McDonald’s в России будет использоваться новое название — Mс, в разработке которого якобы принимала участие материнская компания. Пароев в свою очередь опроверг данную информацию и заявил, что название Mc даже не рассматривалось, передает ТАСС.

19 мая стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald's намерена продать свой бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору. Ему принадлежит компания «ГиД», она управляет 25 ресторанами McDonald’s в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

16 мая представители компании McDonald's сообщили, что общепит окончательно уходит с российского рынка. По словам представителей компании, McDonald's запустил процесс продажи бизнеса в России.