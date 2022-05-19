McDonald's продаст российский бизнес Александру Говору

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McDonald's намеренпродать свой руссйи бизнес текущему лицензиату Алексдру Говору. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили РИА Новости.

— После объявления об уходе с российского рынка и начале процесса продажи своего российского бизнеса корпорация McDonald's объявила о заключении договора купли-продажи со своим нынешним лицензиатом Александром Говором, - говорится в пресс-релизе.

Говорову пренадлежит компания «ГиД», она управляет 25 ресторанами McDonald’s в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске. Сообщают, что по условиям сделки, рабочие места сохранятся за персоналом открытых сейчас ресторанов на протяжении как минимум двух лет.

Также компания Говорова будет управлять российскими McDonald's под новым брендом, говорится в сообщении о сделке. Сама компания McDonald's ранее уже сообщала, что сохранит за собой права на бренд и меню в России, это означает, что российские рестораны будут вынужден работать с другим названием, сообщают РИА Новости.

Ранее стало известно, что корпорация McDonalds решила зарегистрировать в России бренд «МакФлурри», отправив соответствующую заявку в Роспатент. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщили в документации корпорации. Заявка предусматривает регистрацию товарного знака «МакФлурри» по классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 30.