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Собянин: Москва поддержит возобновление работы McDonald's под новым брендом

Араз Салехов
Город
Собянин: Москва поддержит возобновление работы McDonald's под новым брендом
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Столичные власти поддержат возобновление работы McDonald's под новым брендом. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сеть доступных ресторанов продолжит работать и развиваться. При поддержке правительства Москвы новый российский владелец сохранит сложившуюся сеть точек быстрого питания, трудовой коллектив, привычное меню, стандарты обслуживания, — отметил он.

Также глава города добавил, что уход компании McDonald's не является настолько катастрофическим, поскольку 95 процентов всех продуктов общепита являются отечественными.

— Наши курицы, наши котлеты, наш хлеб, наши помидоры и огурцы, и просто надо вот все это правильно сложить, упаковать и продать. Долго работали с этой группой, но приняли правильное решение, продали франшизу, и рестораны, я уверен, заработают вновь, но уже под российским брендом, — цитирует Собянина ТАСС.

Генеральный директор McDonald's на территории России Олег Пароев заявил, что желтую букву «М» не планируют сохранять в новом бренде общепита. По его словам, все вывески западного бренда на территории РФ будут демонтированы. Напомним, что 16 мая представители компании McDonald's сообщили об окончательном уходе с российского рынка.

В четверг, 26 мая, мэр рассказал, что в столице готовы поддерживать и развивать бизнес-сферу. Он уточнил, что в сфере малого и среднего бизнеса трудится 3,2 миллиона человек. При этом в Москве на ежедневной основе регистрируется более 500 новых субъектов малого и среднего предпринимательства.

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